Carnesecchi, Paolo Nicolato: “Merita un palcoscenico importante. Grande personalità”

Paolo Nicolato, Commissario tecnico della Nazionale italiana Under-21, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo, dove ha parlato del portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi.

Paolo Nicolato ha descritto l’ottimo profilo Marco Carnesecchi, esaltandone le peculiarità: “E’ un ragazzo che ha sempre fornito prestazioni di alto livello. Merita di arrivare in un palcoscenico importante. Ha partecipato al Mondiale e agli Europei, ha qualità molto importanti. Ha anche grande personalità e penso che possa giocare in qualsiasi stadio nonostante la giovane età, non a caso è il capitano della mia Nazionale. L’infortunio? Non conosco le tempistiche effettive per la completa guarigione, ma noi ci sentiamo spesso: abbiamo un ottimo rapporto che va oltre il campo. Non so quanto tempi gli ci vorrà per tornare in forma ma mi sento di dire che Marco diventerà un portiere di altissimo livello”.

L’estremo difensore di Rimini è sotto l’occhio attento della Lazio, che sta provando in tutti i modi di strapparlo all’Atalanta. Adesso però, Marco Carnesecchi si trova in Sardegna con la fidanzata Valentina e si gode la vacanza dopo l’operazione subita, di cui non si conoscono ancora i tempi di ripresa.