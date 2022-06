Roma e Juventus trattano lo scambio Arthur-Zaniolo

Non solo Di Maria e Pogba, la Juventus continua a seguire anche Nicolò Zaniolo. Mercoledì l’entourage dell’azzurro ha incontrato la Roma. La fumata nera sul rinnovo (contratto in scadenza nel 2024) rafforza le possibilità di divorzio estivo. A questo punto, si prospetta una sfida Juventus-Milan a suon di contropartite e soldi, anche perché difficilmente qualcuno sarà in grado di versare i 60 milioni cash richiesti dai capitolini.

Nel recente passato si era parlato di una possibile trattativa basata anche sul cartellino di Weston McKennie, ma alla fine il discorso non è decollato: c’è, però, una nuova idea simile. I bianconeri, riporta Tuttosport, propongono Arthur più conguaglio economico: il brasiliano interesserebbe a Mourinho per le proprietà di palleggio ma l’ingaggio del centrocampista è proibitivo. Da qui l’idea di uno scambio dei cartellini con Zaniolo, magari con uno sforzo della Vecchia Signora al fine di inserire un conguaglio a favore dei Friedkin.

Una trattativa difficile, ma non impossibile. Le mediazioni sono al lavoro per capire se l’incastro sia fattibile. Tuttavia, il club giallorosso invece punta a monetizzare il più possibile anche perché il 15% dei soldi incassati andrà all’Inter, che vanta una clausola in tal senso dai tempi della cessione del giocatore.