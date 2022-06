Roma, si studia il colpo Frattesi: una clausola favorisce i giallorossi

La Roma sta rinnovando il centrocampo per la prossima stagione. Dopo Nemanja Matic, arrivato a parametro zero dal Manchester United, in ballo per il centrocampo c’è un ritorno, quello di Davide Frattesi che a Trigoria ha passato parte delle giovanili.

Roma-Frattesi, la strategia dei giallorossi

La distanza tra la richiesta del Sassuolo per Davide Frattesi e l’offerta di Pinto si è assottigliata tantissimo nelle ultime ore. La valutazione del Sassuolo è di circa 30/35 milioni ed attualmente non cala. I Friedkin sono pronti ad affondare il colpo qualora la richiesta scendesse a 20/22 milioni, poiché pagherebbero solo il 70% grazie alla clausola presente.

Inoltre verranno inserite alcune contropartite tecniche all’interno dell’affare, probabilmente alcuni giovani: uno di prima fascia tra Felix e Volpato e uno meno “famoso” come Tripi. Situazione su cui le parti dovrebbero far luce la settimana prossima durante un incontro. In giallorosso Frattesi passerebbe da 700 mila euro a circa 2 milioni a stagione.

Un altro obiettivo credibile, nato pure lui nel ‘99, è il brasiliano Ederson, tra i principali attori della miracolosa salvezza della Salernitana. Ma i nomi in lista sono tanti, non resta che attendere per capirne di più.