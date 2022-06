Roma su Aouar, senza sosta il mercato giallorosso

In capitale continuano i grandi acquisti per il prossimo mercato, al via dal 1° luglio al 1° settembre. La Roma su Aouar, giovane francese. Dopo l’arrivo di Matic, i giallorossi sono pronti a portare in rosa il talento del Lione.

Roma su Aouar, 20 milioni sul tavolo del Lione

L’obiettivo della società dei Friedkin è di rinforzare il centrocampo allo Special One in vista della prossima stagione. La notizia che Tiago Pinto sta contrattando per Aouar arriva direttamente da Sport.fr. Secondo il giornale transalpino, la Roma, per Houssem Aouar, promettente centrocampista di 23 anni, che in questa stagione ha totalizzato 45 presenze con 8 gol e 5 assist, ha messo sul tavolo dei francesi 20 milioni di euro.

La cifra messa sul piatto non è stata ben accolta dal club francese che ha intenzione di incassare molto di più per il suo talento classe 1998. Aouar, cresciuto nel Lione, arrivato dalle giovanili fino alla prima squadra, è un francese con origini algerine. Il giocatore è un centrocampista molto creativo, con predisposizione offensiva. Crescendo e acquisendo esperienza è diventato più centrale, capace di guidare la manovra offensiva. Essenziale nella zona assist, è perfetto per la Roma di José Mourinho.

Sarà necessario trovare l’intesa giusta con i francesi, magari con una contropartita, considerando che gli italiani hanno tanti giocatori in uscita.