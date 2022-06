Stefano Pioli, tra vacanze e qualche confidenza sul mercato: “Non sono mai stato così milanista”

Stefano Pioli è attualmente in vacanza a Forte dei Marmi, con famigliari ed amici, ma pensa già alla stagione che verrà. L’allenatore rossonero ha lasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Pioli: “Non sono mai stato così milanista”

Le vacanze sono state più che meritate, ed è il momento di ricaricare le pile. Tuttavia, Pioli ha ammesso: “Un’estate da sogno, sicuramente la più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista. Non vedo l’ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già”.

Le confidenze di mercato di Stefano Pioli

Il tecnico rossonero si è lasciato andare a qualche confidenza di mercato rese pubbliche da qualche amico: “Il mister ci ha detto che gli prendono un difensore, un centrocampista, un numero 7 e un numero 10. O forse un 10 che può giocare anche da 7”.

Nel frattempo, il Milan ha chiuso per Divock Origi, giocatore belga acquistato dal Liverpool, che tra qualche giorno svolgerà le visite mediche. Inoltre, la società rossonera è a lavoro per Botman e Renato Sanches del Lille. Per la trequarti si pensa invece a nomi come Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori.