Svezia-Serbia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Giovedì 9 giugno, alle ore 20.45, alla “Friends Arena” di Solna, la Svezia del C.T Janne Andersson ospiterà la Serbia del C.T Dragan Stojkovic, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Svezia-Serbia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Svezia e Serbia hanno 3 punti in classifica dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate di Nations League. La Svezia è reduce dalla sconfitta per 1-2 contro la Norvegia; la Serbia, invece, ha battuto nettamente la Slovenia 4-1.

Dove vedere Svezia-Serbia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Svezia-Serbia, valevole per la 3.a giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.