Tennis, Berrettini trionfa a Stoccarda vincendo in finale contro lo scozzese Murray. Si aggiudica dunque il tennista romano questo importante ATP 250 al rientro dallo stop per l’operazione alla mano destra . La finale è stata vinta in tre set (4-6, 7-5, 3-6) e nel terzo parziale lo scozzese si è dovuto fermare temporaneamente per due volte, prima per un problema all’anca e poi per un dolore muscolare al basso ventre.

Berrettini vince il suo terzo titolo sull’erba

Berrettini trionfa a Stoccarda vincendo il suo terzo titolo in carriera sull’erba . Il torneo ATP 250 giocato in Germania coincide con la sesta vittoria in carriera e questo è un successo importante soprattutto perchè arriva al rientro dal lungo stop seguito all’operazione alla mano destra .

Problemi fisici hanno messo in difficoltà Murray nel terzo parziale, soprattutto sul finale di match per un dolore muscolare al basso ventre lo scozzese è rientrato non riuscendo più a forzare al servizio e spianando la strada verso la vittoria a Matteo Berrettini che comunque, al di là di questo episodio, ha meritato la vittoria.

Grande feeling per Berrettini a Stoccarda

Matteo Berrettini conferma il suo feeling con l’erba e soprattuto con il torneo di Stoccarda vinto per la seconda volta dal tennista ventiseienne che proprio a Stoccarda ha vinto nove partite consecutive rimanendo imbattuto. È un grande ritorno dunque quello di Matteo Berrettini che festeggia un torneo importante e dimostra di poter riprendere il percorso che aveva interrotto.