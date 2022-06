Tottenham su Lautaro Martinez: Conte chiama il Toro

Il Tottenham su Lautaro Martinez per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione. Antonio Conte non smette di puntare i giocatori della sua ex Inter e, dopo Perisic, il tecnico ha chiesto l’assalto al Toro.

Tottenham su Lautaro Martinez: offerti 90 milioni

L’attaccante argentino ha giurato amore eterno alla sua Inter, ma il mercato è aperto e piovono offerte per lui. Gli Spurs hanno deciso di presentarsi a Milano e mettere sul tavolo un offerta ai nerazzurri di 90 milioni di euro. La dirigenza di Viale Liberazione non ha intenzione di lasciarsi tentare e perdere uno dei pilastri del proprio progetto.

L’Inter sta mettendo su quella che sarà una squadra competitiva non solo nel campionato italiano, anche in Europa. Marotta e il suo staff stanno lavorando duramente per quello che sarà il doppio annuncio: Dybala e Lukaku. L’intenzione è di creare il tridente proprio con Lautaro. Sicuramente l’offerta degli inglesi non è da sottovalutare, soprattutto se si ha intenzione di restare positivo nel bilancio.

Il campione d’America del Sud del 2021, laureatosi con la sua Argentina, ha appena 24 anni e la scorsa stagione ha messo a segno 24 gol e 4 assist con l’Inter. Le squadre interessate a lui sanno che giocatore è, e chiunque avrebbe intenzione di inserirlo nel proprio organico. Il valore di mercato dell’attaccante è di 106,7 milioni di euro.