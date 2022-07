Amichevole, dove vedere Inter-Monaco: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Sabato 16 luglio, alle ore 20.30, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, si disputerà il match amichevole Inter-Monaco. Prima di scoprire dove vedere Inter-Monaco in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Secondo test amichevole per gli uomini di Simone Inzaghi dopo la bella vittoria per 1-4 contro il Lugano allo stadio “Cornaredo”. I nerazzurri stanno iniziando a mettere minuti nelle gambe e si stanno preparando in vista della nuova stagione con l’esordio in Serie A previsto per sabato 13 agosto a “Via del Mare” alle 20.45 contro il Lecce. Dopo l’amichevole con i francesi, i nerazzurri affronteranno in sequenza il Lens sabato 23 luglio; il Lione sabato 30 luglio e il Villarreal sabato 6 agosto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MONACO

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Nubel; Aguilar, Disasi, Maripán, C.Henrique; Lemarechal, Fofana; Gelson Martins, Volland, Golovin; Musaba. All. Clement.

Dove vedere Inter-Monaco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Inter-Monaco, sarà visibile gratuitamente in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.