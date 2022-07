Amichevole, dove vedere Juventus-Deportivo Guadalajara: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 23 luglio, alle ore 05.00 (ora italiana), all’ “Allegiant Stadium” di Las Vegas, si disputerà il match amichevole Juventus-Deportivo Guadalajara. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Deportivo Guadalajara in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Primo vero test per i bianconeri di Massimiliano Allegri che sfidano i messicani del Guadalajara nel Soccer Champions Tour. Negli U.S.A. i bianconeri affronteranno anche Barcellona e Real Madrid, rispettivamente il 26 e il 30 luglio. L’ultimo test prima dell’esordio in campionato di lunedì 15 agosto contro il Sassuolo sarà la consueta amichevole in famiglia di Villar Perosa, Juventus A-Juventus B.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-DEPORTIVO GUADALAJARA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri.

DEPORTIVO GUADALAJARA: –

Dove vedere Juventus-Deportivo Guadalajara, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Juventus-Deportivo Guadaljara sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.