Amichevole, dove vedere Napoli-Adana Demirspor streaming e diretta TV: Sky o DAZN?

Mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30, andrà di scena il match amichevole tra Napoli-Adana Demirspor. Le due compagini si sfideranno allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove il club partenopeo sta svolgendo la seconda parte del ritiro estivo.

Napoli-Adana Demirspor: la presentazione del match

Il Napoli si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite amichevoli disputate. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha superato per 10-0 i dilettanti dell’Anaune ed ha vinto per 4-1 contro il Perugia, compagine di Serie B. L’Adana Demirspor, invece, club di Süper Lig, la massima competizione turca, si avvicina alla gara reduce dalla sconfitta in amichevole contro il Pescara per 2-1. Si tratta della prima delle tre amichevoli di lusso in programma nel ritiro di Castel Di Sangro, che ospiterà il club azzurro fino al 6 agosto.

Napoli-Adana Demirspor streaming e diretta TV

La partita amichevole Napoli-Adana Demirspor, in programma mercoledì 27 luglio alle ore 20:30, sarà visibile sul canale 251 del satellitare di Sky Sport. Il match sarà visibile in pay per view, al costo di 9,99 euro. Per questo motivo, la sfida non sarà accessibile in streaming su SkyGo.