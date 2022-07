Amichevole, dove vedere Udinese-Chelsea: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Venerdì 29 luglio, alle ore 21, alla “Dacia Arena”, si disputerà il match amichevole Udinese-Chelsea. Prima di scoprire dove vedere Udinese-Chelsea in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Match impegnativo per i friulani di Andrea Sottil che sfidano ad Udine gli inglesi che inizieranno il proprio campionato sabato 6 agosto contro l’Everton. Nel precampionato l’Udinese ha battuto Lienz 11-0, Illiria Lubiana 3-0 e Paphos 2-1; pareggiato contro l’Union Berlin 3-3 e perso contro Bayer Leverkusen 1-2 e nazionale del Qatar 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CHELSEA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Bijol, Nuytinck, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Nestorovski, Success. All. Sottil.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; Hudson-Odoi, Barkley, Gallagher, Chilwell; Ziyech, Havertz, Kenedy. All. Tuchel.

Dove vedere Udinese-Chelsea, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Udinese-Chelsea non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming ma potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.