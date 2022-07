Amichevole, dove vedere Verona-Cremonese streaming gratis e diretta TV

Sabato 30 luglio, alle ore 18:00, andrà di scena la gara amichevole tra Verona-Cremonese. Le due compagini, guidate da mister Gabriele Cioffi e da mister Massimiliano Alvini, si sfideranno allo Sporting Center “Paradiso”, ovvero al Campo Sportivo Castelnuovo del Garda.

Amichevole, Verona-Cremonese: la presentazione del match

Il Verona si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in amichevole nel derby contro il Virtus Verona. I gialloblù, infatti, si sono imposti lo scorso 16 luglio per 1-0 contro la formazione militante in Serie C, in gol Piccoli su calcio di rigore. La Cremonese, invece, si avvicina alla partita reduce da due vittorie consecutive nelle ultime amichevoli disputate. I “grigi”, che il prossimo anno disputeranno il campionato di Serie A, hanno superato 5-0 il Fiorenzuola ed hanno vinto per 2-0 contro la Spal.

Verona-Cremonese streaming e diretta TV

La partita amichevole Verona-Cremonese, in programma sabato 30 luglio alle ore 18:0 al Campo Sportivo Castelnuovo del Garda, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del Verona (hellasverona.it) e sulla pagina Facebook Hellas Verona FC. Gli aggiornamenti relativi alla gara potranno essere seguiti anche sui canali ufficiali della Cremonese.