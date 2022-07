Probabili formazioni amichevole Napoli-Perugia: ci sarà Osimhen dal 1′ minuto

Domenica 17 luglio alle ore 18:00 nel ritiro partenopeo di Dimaro si giocherà il match amichevole tra Napoli e Perugia. La formazione partenopea è reduce dalla vittoria per 10-0 nella prima uscita contro l’Anaude e, inoltre, sta vivendo un periodo abbastanza particolare a causa dei numerosi addii. I ragazzi di Spalletti andranno ad affrontare, in questa seconda amichevole estiva, un avversario più impegnativo anche se alla portata rispetto l’ultimo test. Dall’altra parte, la formazione rossobianca punterà a preparare nel migliore dei modi la prossima stagione, nella quale punteranno a lottare per la promozione in Serie A. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Probabili formazioni amichevole Napoli-Perugia

Ecco le probabili scelte di Luciano Spalletti e Fabrizio Castori per l’amichevole di Dimaro tra Napoli e Perugia:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Kouan, Burrai, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri. All. Castori.