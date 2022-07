Amichevoli estive, dove vedere Atalanta-Rapp. Valli Bergamasche streaming e diretta Tv

Dopo l’iniziale raduno di Zingonia, sabato 8 luglio l’Atalanta si è recata in ritiro a Clusone, paese natale del presidente Antonio Percassi, dove resterà fino al 16 luglio. Il gruppo squadra, agli ordini di mister Gasperini, lavora quotidianamente al centro sportivo polifunzionale della località lombarda, ammodernato nel 2019 proprio quando la Dea lo scelse come sua sede di lavoro estivo.

Amichevole Atalanta-Rapp. Valli Bergamasche

La prima amichevole disputata contro la Rappresentativa Valseriana (squadra mista Promozione/Eccellenza), ha visto l’Atalanta imporsi con un netto 15-0. Sei gol nel primo tempo, nove nella ripresa, con una tripletta a testa per Boga e Miranchuk.

Mercoledì 13 luglio, alle ore 17:00, l’Atalanta disputerà la seconda gara amichevole del ritiro estivo. La Dea affronterà, infatti, la Rappresentativa Valli Bergamasche (squadra mista Serie D). La partita si disputerà in quel di Clusone, grazie all’organizzazione della società locale ASD Città di Clusone.

Dal 18 luglio il lavoro riprenderà nuovamente al centro sportivo di Zingonia. A fine mese inizierà il tour europeo con l’amichevole a Newcastle il 29 luglio e quella a Valencia, per il trofeo Naranja, il 6 agosto.

Atalanta-Rapp. Valli Bergamasche streaming e diretta Tv

La diretta tv di Atalanta-Rapp. Valli Bergamasche non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala, al momento, una diretta streaming video per la gara amichevole dei nerazzurri. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali social dell’Atalanta.