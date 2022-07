Amichevoli Fiorentina 2022: ecco il calendario precampionato dei viola. La Fiorentina, dopo la passata stagione ottima che si è conclusa con un settimo posto conquistato e con la matematica certezza di partecipare alla neonata UEFA Conference League, nella stagione 2022-2023 ripartirà sempre con il tecnico Vincenzo Italiano che ha firmato con i toscani un biennale con opzione per il terzo anno.

I viola, dopo lo stop a causa del Coronavirus, questa stagione torneranno in ritiro in Trentino a Moena dove saranno impegnati dal 10 al 24 luglio 2022. Intanto la società ha ufficializzato sul proprio sito il programma delle amichevoli nel ritiro e che inizieranno tutte alle ore 17 e saranno visibili sul sito ufficiale della squadra. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio le amichevoli che i fiorentini affronteranno in vista dell’inizio del campionato di Serie A 2022-23.



Amichevoli Fiorentina 2022, ecco gli impegni dei viola

La Fiorentina di Vincenzo Italiano debutterà martedì 12 luglio contro la squadra del Real Vicenza, formazione che milita nella Seconda Categoria. A seguire, il 16 luglio è in programma un triangolare con Olginatese e Sanvitese, due squadre che militano in Eccellenza e che sono affiliate élite dello stesso club viola. Si prosegue poi il 22 luglio con l’amichevole con Trento, mentre nell’ultima amichevole in programma in Trentino, il 23 luglio i viola sfideranno la Triestina, squadra che milita nel campionato di Serie C.

Amichevoli Fiorentina 2022 (in aggiornamento)

Martedì 12 luglio: Fiorentina-Real Vicenza, ore 17 (Moena)

Sabato 16 luglio: triangolare con Olginatese-Sanvitese (Moena)

Venerdì 22 luglio: Fiorentina-Trento, ore 17 (Moena)

Sabato 23 luglio: Fiorentina-Triestina, ore 17 (Moena)