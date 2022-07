Amichevoli Inter estate 2022: calendario, date o orari delle partite in programma

Amichevoli Inter 2022. I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di tornare a vedere in campo la loro squadra che, tra grandi ritorni (vedi Lukaku) e suggestioni estive (vedi Dybala), si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in vista del raduno estivo. Quest’anno la preparazione inizierà in anticipo, per compensare l’inizio del campionato già il 13 agosto. A questo proposito, saranno importanti gli appuntamenti delle amichevoli dell’Inter durante l’estate 2022 per cercare di trovare subito meccanismi e ritmo partita. Vediamo quindi quali sono le date più importanti e il calendario completo del ritiro estivo dei nerazzurri.

Ritiro Inter 2022: luogo e date del raduno estivo nerazzurro

La nuova stagione dell’Inter inizia il 6 luglio 2022. Per quella data, infatti, è fissato il ritiro della formazione nerazzurra. Niente tournée all’estero per l’Inter e il lavoro si svolgerà tutto all’interno de “La Pinetina” ad Appiano Gentile, al Suning Training Center. A seguito dei lavori finanziati dalla famiglia Zhang, è diventata un centro sportivo moderno e all’avanguardia. Il tecnico Simone Inzaghi, però, partirà molto probabilmente senza i nazionali, ai quali la società concederà un’ulteriore settimana di riposo per gli impegni delle ultime settimane.

Amichevoli Inter estate 2022: date e calendario delle partite estive dei nerazzurri

Di seguito gli appuntamenti pre campionato della squadra di Inzaghi. Saranno dei test importanti per capire a che punto è la condizione dei giocatori dopo le vacanze estive appena terminate. Al momento le amichevoli estive dell’Inter confermate sono:

Inter – Lugano (Stadio Cornaredo), martedì 12 luglio 2022

(Stadio Cornaredo), martedì 12 luglio 2022 Inter – Monaco (St. Jakob-Park, Basilea), sabato 16 luglio 2022

(St. Jakob-Park, Basilea), sabato 16 luglio 2022 Inter – Lens (Stadio Bollaert-Delelis), sabato 23 luglio 2022

(Stadio Bollaert-Delelis), sabato 23 luglio 2022 Inter – Lione (Stadio Dino Manuzzi), sabato 30 luglio 2022

(Stadio Dino Manuzzi), sabato 30 luglio 2022 Inter – Villareal (Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia), sabato 6 agosto 2022