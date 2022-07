Belotti alla Juve, i bianconeri piombano sull’attaccante ex Torino

Dopo aver chiuso per il difensore brasiliano Gleison Bremer, atteso domani per le visite mediche, la Juventus è fortemente interessata ad un altro calciatore legato al Torino: l’attaccante Andrea Belotti, ex capitano della squadra granata.

Obiettivo Belotti per la Juventus

Secondo Tuttosport, l’ex capitano del Torino, Andrea Belotti, svincolatosi dai granata lo scorso 30 giugno, potrebbe approdare alla Juventus. Massimiliano Allegri, infatti, avrebbe individuato nella punta della Nazionale il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. A convincere la società bianconera anche i costi contenuti relativi all’operazione: la punta arriverebbe infatti a parametro zero e con un ingaggio contenuto.

Insomma, non solo Bremer: non è da escludere che possa materializzarsi un altro incubo per la tifoseria del Torino. Il club bianconero avrebbe già contattato gli agenti del giocatore per sondare la sua disponibilità. Andrea Belotti ha messo a segno ben 100 gol nelle ultime sette stagioni in Serie A e per sei stagioni consecutive è sempre arrivato in doppia cifra.