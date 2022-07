Bremer alla Juve, accordo trovato: ma l’Inter tenta il rilancio

L’addio di De Ligt ha spinto i bianconeri a muoversi velocemente sul mercato, la notizia di Bremer alla Juve è una delle ultime notizie riportate dai principali quotidiani sportivi in queste ore. Secondo Corriere dello Sport, il Torino ha accettato l’offerta della Vecchia Signora.

Bremer alla Juve: il Torino ha detto sì

Il difensore brasiliano del Torino, Gleison Bremer, oggetto di desiderio dell’Inter da diversi mesi, ma anche di numerosi altri club, sembra a un passo dal trasferimento alla Juventus. I bianconeri stanno rilanciando le offerte di Inter e altri club da diversi giorni, la necessità di rimpiazzare l’ex Ajax li ha spinti a velocizzare la trattativa.

L’Inter non ha intenzione di mollare e proverà a contrastare i piemontesi. L’ultima offerta della Juventus è di 40 milioni più bonus per l’acquisto del difensore. È il pacchetto scelto dal club di Agnelli per sorpassare l’offerta presentata da tempo dall’Inter: un prestito con riscatto (a condizioni facili da raggiungere, praticamente un obbligo) fissato a 30 milioni, più l’inserimento di una contropartita. La Juventus è arrivata ad offrire fino a 5 milioni di euro a stagione, mentre l’Inter era arrivato ad un massimo di 3,4 (dopo i 3 iniziali).