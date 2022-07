Lens-Inter diretta tv e streaming gratis Dazn o Sportitalia? Dove vedere amichevole estiva

DOVE VEDERE LENS INTER IN TV E IN STREAMING GRATIS – In questo inizio della nuova stagione, tutte le squadre del nostro campionato si preparano per arrivare al top della condizione per la prima giornata di Serie A. Le prime amichevoli servono a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti a livello fisico al momento dell’avvio del campionato. Sabato, i nerazzurri di Inzaghi affronteranno i francesi del Lens: ecco tutte le informazioni su dove vedere Lens-Inter in tv e in streaming.

Quando si gioca Lens-Inter: data del match amichevole

Lens-Inter si disputerà sabato 23 luglio 2022 alle ore 18:30.

Dove vedere Lens-Inter amichevole 23 luglio 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Lens-Inter, prevista per il 23 luglio 2022 e valida come amichevole pre-campionato, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà quindi possibile guardare il match della squadra di Inzaghi in streaming sulla piattaforma del servizio, disponibile per pc, smartphone e tablet ma anche per smart tv: ovviamente, però, bisogna disporre di un abbonamento a Dazn.