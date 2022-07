Calciomercato Cagliari: si sbloccano gli indugi sulla punta da acquistare, arriva l’offerta

Il Cagliari ha deciso, o quantomeno ha scelto il giocatore su cui puntare. Nel mazzo di attaccanti monitorati il primo della lista ha un nome e un cognome: Gianluca Lapadula. Lo avevamo detto anche in tempi non sospetti che tra mister Liverani e il giocatore c’era un rapporto particolare e ora lo confermiamo. Probabilmente anche forte della spinta del neo mister, Lapadula, almeno in questa fase ha superato la competizione con Brunori, Puscas (molto accreditato nelle ultime ore) e Coda. E’ lui il bomber su cui puntare, per far coppia o coesistere o alternarsi con Pavoletti, questo lo scopriremo strada facendo.

I dettagli del possibile affare Lapadula-Cagliari

Gianluca Lapadula, giocatore classe 1990 in forza attualmente al Benevento sta per diventare un giocatore del Cagliari. Formalizzata l’offerta al club campano da parte dei rossoblù. La distanza fra le parti è stata colmata e c’è la disponibilità a versare per intero i 2 milioni richiesti dalla società giallorossa. La formula di pagamento è il prestito con obbligo di riscatto. Il problema resta come al solito, l’ingaggio di Lapadula. Nella società giallorossa, il peruviano percepisce 1,7 milioni di euro mentre i rossoblù propongono un triennale a cifre più basse. Lapadula-Liverani-Cagliari, in questo ordine arriverebbe la scelta del giocatore, che potrebbe far molto bene in una squadra come il Cagliari.