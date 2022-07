Calciomercato Genoa: può davvero arrivare il talentino della Juventus?

Il talentino della Juventus che il Genoa sogna di poter aver a disposizione per la prossima stagione si chiama Nicolò Fagioli. Centrocampista classe 2001, lo scorso anno ha giocato in prestito con la Cremonese, ed è stato uno degli artefici della promozione in Serie A con 33 presenze e 3 reti. Proprio per questo motivo il Genoa ha messo gli occhi su di lui. Ma la Juventus al momento, soprattutto nella figura di Allegri non sono d’accordo sul prestito del giocatore. Vedremo se prima della fine del mercato Fagioli tornerà ad essere un protagonista della Serie B, stavolta con la maglia del Genoa.

Il Genoa fa un tentativo per Fagioli dalla Juventus

La Juventus vuole Cambiaso dal Genoa che a sua volta ha chiesto in cambio Dragusin, il quale però tentenna. Ragion per cui il Genoa sta tentando di fare all-in chiedendo Fagioli al posto dello stesso Dragusin nella trattativa Cambiaso. Al momento Massimiliano Allegri sembra aver messo il veto su Nicolò Fagioli, ma siamo solamente a inizio mercato e preparazione. Probabilmente a rosa completata le valutazioni potrebbero essere altre. Il valore del giocatore non si discute e il campionato che ha disputato lo scorso anno ne è una dimostrazione. Il Genoa spera.