Calciomercato Inter: quale big partirà? Spunta un nome nuovo

Simone Inzaghi avrebbe preferito ricevere in dote degli acquisti, soprattutto in questi giorni di calciomercato, non proprio il massimo per i colori nerazzurri. Perso Dybala e sfumato Bremer, l’Inter sembra essere direzionata verso la conferma di Skriniar, anche se non è una situazione così scontata. Il problema è che i giorni passano e qualsiasi giocatore verrà ceduto, sarà di difficile rimpiazzo. Per il mercato nerazzurro spunta invece un nome nuovo per quanto riguarda il lato cessioni.

Ecco il nome nuovo del giocatore in partenza

Edin Dzeko, giocatore 36enne dell’Inter. È proprio lui il big adibito a prossimo partente. Tante le mete accostategli, tutte provenienti dall’estero. Già nei giorni scorsi c’era stato un flebile tentativo del Borussia Dortmund, che ora torna alla carica in maniera più decisa. Le altre sue nuove pretendenti si chiamano Real Madrid, che nella figura di Ancelotti lo vorrebbe avere, magari come vice-Benzema, ruolo che Dzeko ricoprirebbe alla grande. Ultima ma non ultima in ordine di importanza e di interesse è il Totthenam di Antonio Conte, già innamorato di lui ai tempi dell’Inter. Chissà se stavolta avrà il piacere di allenarlo. L’Inter non oppone resistenza a questa partenza, sarebbe un pesante ingaggio risparmiato. Come detto le pretendenti non mancano, anche di un certo calibro. Dzeko e il suo entourage stanno vagliando la soluzione migliore prima di accettare. In casa nerazzurra ormai dentro e fuori dal campo è tornata la Lu-La e Dzeko è passato inevitabilmente in secondo piano. Lukaku-Lautaro sono di nuovo una coppia letale.