Calciomercato Inter, scatto per Bremer per dribblare la Juve

Non si arresta il calciomercato Inter, scatto per Bremer nelle prossime ore, la società ha intenzione di chiudere in poco tempo la trattativa. Nuovi rinforzi in arrivo ad Appiano Gentile in vista della nuova stagione ricca di impegni per la formazione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, scatto per Bremer: il Torino abbassa le pretese

Gelson Bremer sembra finalmente molto vicino a vestirsi la casacca della Beneamata. E’ già andato in scena il primo incontro, ieri a Milano, tra Paolo Busardò, agente del giocatore brasiliano, e Davide Vagnati, ds del Torino. L’interesse per il granata non è una novità, l’intesa è stata avviata già lo scorso mese di dicembre, adesso dovrebbe solo concretizzarsi.

La distanza tra le parti rimane, il prezzo del difensore del Torino è alto, ma il club piemontese sembra disposto a scendere. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i granata sono disposti a scendere dai 40 milioni di euro richiesti a 35 (bonus compresi). Con queste condizioni lo scenario cambia e cresce anche la fiducia dell’Inter al fine di voler chiudere quanto prima l’affare con il Torino, anche senza aspettare la cessione di Skriniar.

Con Milan Skriniar non si hanno ancora le idee chiare, ma lo slovacco potrebbe partire all’improvviso e l’Inter non avrebbe problemi, considerando l’arrivo di Bremer. Marotta prova a dribblare anche la Juventus che ha puntato Bremer come possibile sostituto di De Ligt, sempre più vicino al Bayern. I bianconeri hanno intenzione di alzare l’offerta, quindi l’Inter spinge per chiudere quanto prima con il difensore già nelle prossime ore.