Calciomercato Inter, Skriniar andrà via? Ecco le ultime dalla Francia

Situazione difficile in casa Inter, con il miglior difensore del club e uno dei migliori del campionato italiano, Milan Skriniar, che si trova con le valigie in mano e pronto a partire. Mentre in Italia si parla di accordo trovato tra Torino e Inter per l’acquisto di Bremer (35 milioni + bonus) e un pò di ottimismo per una possibile permanenza del difensore slovacco, dalla Francia giungono voci ben diverse. Infatti, per il quotidiano sportivo francese L’Equipe, Milan Skriniar è vicinissimo al PSG. Ecco di seguito i dettagli.

Accordo trovato tra Inter e PSG per Milan Skriniar: i dettagli

Per L’Equipe Milan Skriniar è vicinissimo al PSG, tanto da ipotizzare una chiusura ufficiale della trattativa entro le prossime 72 ore. Secondo il quotidiano sportivo francese sarebbe stato decisivo il vertice avvenuto nei giorni scorsi a Milano con gli intermediari della trattativa, in cui si sarebbe trovata la cifra giusta: 60 mln di euro + 5 mln di bonus. Cifre con cui il club francese avrebbe battuto la concorrenza del Chelsea, che ha virato su Kalidou Koulibaly.