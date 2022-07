Calciomercato Juve: ecco i due nomi per il dopo De Ligt

Il 23 Luglio, quando la Juventus affronterà il Chivas nella prima amichevole della stagione, De Ligt non sarà più un giocatore della Vecchia Signora. Il difensore olandese è ormai prossimo al trasferimento al Bayern Monaco per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona, infatti, i tedeschi hanno spinto sull’acceleratore, trovando un accordo totale coi bianconeri.

Bremer e Milenkovic per il dopo De Ligt: i dettagli

La Juventus, dopo la partenza di De Ligt, si tufferà sul mercato alla ricerca di due difensori centrali. I nomi in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini sono quelli di Milenkovic e Bremer, due profili che conoscono alla perfezione il calcio italiano.

Bremer – Come riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta che ha in programma la Juventus è di 40 milioni di euro complessivi fra parte fissa e bonus, decisamente più alta di quella dell’Inter. Anche nel contratto del giocatore, infatti, la Juventus può arrivare ad offrire più dei nerazzurri e potrebbe far vacillare accordi raggiunti ormai tanto tempo fa.

Milenkovic – Nelle ultime ore, inoltre, si fa sempre più forte la candidatura di Nikola Milenkovic, che non è blindato a Firenze ed è assistito da Ramadani, stesso agente di Koulibaly. Il difensore ha una promessa verbale da parte del club di cederlo questa estate in caso di un’offerta congrua, pari ad almeno 15 milioni. Su di lui ha messo gli occhi da tempo la Juve.