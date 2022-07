Calciomercato Juventus, arrivi e partenze: gli obiettivi bianconeri

Il calciomercato Juventus non si limita soltanto a Di Maria e Pogba, i bianconeri hanno ancora diversi obiettivi, in entrata ed uscita, per la restante parte del mercato estivo.

Calciomercato Juventus, arrivi e partenze

Il progetto di Max Allegri con la sua Vecchia Signora sembra non includere alcuni giocatori dell’attuale rosa che, trovando una giusta destinazione, andranno via. Tra i nomi in uscita da Torino c’è quello di Aaron Ramsey. Il gallese cerca da un po’ di tempo la rescissione del contratto, operazione non semplice perché il giocatore chiede una buonuscita per salutare Torino.

Analoga situazione anche con Arthur. I 47 milioni si fanno sentire sul bilancio della società di Agnelli; la soluzione più plausibile è una cessione in prestito.

L’uscita “pesante” dalla Continassa potrebbe essere De Ligt. L’olandese è già con la testa verso il Bayern Monaco, mentre la Juve corre ai ripari.

A Torino si cerca di ricostruire la difesa. Tra i difensori presi in considerazione c’è Gabriel Magalhaes, ma l’Arsenal chiede troppo (50 milioni per il cartellino). Poi c’è il difensore centrale mancino del PSG, Kimpembè. Situazione più semplice con i francesi, si parla di possibile scambio con Kean.

Altro obiettivo, più difficile da raggiungere, l’Inter è più avanti con la trattativa, è Bremer del Torino. Il brasiliano potrebbe essere il sostituto di De Ligt, si prova a trattare con Cairo.

L’ultimo acquisto e il vero obiettivo

L’ultimo acquisto della Juve è Andrea Cambiaso, classe 2000, prelevato dal Genoa. Il terzino sinistro non indosserà la maglia bianconera, andrà in prestito al Bologna. Contratto fino al 30 giugno 2027, costato alla società 8,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi.

Infine, il vero obiettivo bianconero, non in difesa, ma in regia, è Leandro Paredes. L’argentino, amico di Di Maria, potrebbe convincersi a venire in Italia. Il 28enne del PSG andrebbe a colmare una delle lacune incolmabili nella Juve degli ultimi anni.