Calciomercato Milan: acquisti di rilievo in ogni reparto nei prossimi giorni, ecco i nomi

Il Milan fa sul serio e finalmente entra nel vivo anche per quanto riguarda il calciomercato, nella sezione acquisti. Nei prossimi giorni ci saranno acquisti di particolare rilevanza in tutti i reparti, tranne che in porta ovviamente. Alcuni nomi sono quelli ricorrenti dall’inizio del calciomercato e che vengono accostati al Milan da tempo, altri sono totalmente funzionali al progetto rossonero. Ma andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Ecco i nomi degli acquisti del Milan

Il Milan campione d’Italia ha intenzione di migliorare la squadra e di dare a Pioli la miglior rosa possibile. Andiamo a vedere come e proseguiamo con ordine partendo dalla difesa. Proprio questo dovrebbe essere il reparto che subirà meno modifiche. Partito Romagnoli a sostituirlo in rosa dovrebbe essere uno tra Tanganga del Totthenam, Hincapie del Bayer Leverkusen e Diallo del Psg. Il primo è ad oggi il favorito, ma da non sottovalutare le quotazioni in ascesa di Diallo. A centrocampo dopo la partenza di Kessie si sta puntando da tempo con veemenza sull’acquisto di Renato Sanches, ma il giocatore tentenna e il Milan si sta orientando su altri profili. Danilo del Palmeiras e Douglas Luiz dell’Aston Villa i nomi dell’ultimora. Tommaso Pobega invece non si tratta di un nuovo acquisto, ma di un rientro alla base che è molto apprezzato da mister Pioli e rientra a tutti gli effetti nelle rotazioni di centrocampo. Sulla trequarti è dove il Milan e Maldini stanno tentando di fare il colpaccio, anzi i colpacci. Ziyech e De Ketelaere i due giocatori opzionati, che potrebbero venire entrambi. E se arrivassero farebbero davvero la differenza. Per quanto riguarda l’attacco c’è la novità Origi che affiancherà Giroud e Ibrahimovic. Il nome caldo sul mercato è un nome di secondo piano, una scommessa chiamata Sesko, giocatore classe 2003 del Salisburgo.