Calciomercato Milan: Romagnoli direzione Lazio in uno scambio con un difensore biancoceleste?

Alessio Romagnoli, il Milan, la Lazio e Francesco Acerbi. Da qui potrebbe nascere uno scambio tra i 2 giocatori con Romagnoli che accetterebbe volentieri i biancocelesti e Acerbi che altrettanto di buon grado tornerebbe al Milan. Ma andiamo per gradi. Non è un segreto che il capitano, quasi ex, del Milan è sul mercato. L’interesse della Lazio verso di lui è concreto, così come quello del giocatore verso i biancocelesti, squadra di cui è anche tifoso. Sirene di mercato che provengono non solo dall’Italia, infatti notizia recentissima è l’interesse del Fulham verso Romagnoli con tanto di offerta da 4 milioni l’anno, respinta al mittente da lui stesso. E’ chiaro che, una volta appurato che avrebbe lasciato il Milan, nella testa e nel cuore di Romagnoli c’è solo una squadra e quella si chiama Lazio.

Romagnoli alla Lazio e Acerbi al Milan, ecco i dettagli

Alessio Romagnoli alla Lazio, una trattativa sul piatto già da tempo, che i rumors di mercato danno in definizione già dalla prossima settimana. Per concluderla manca solo l’ultimo sforzo da parte dei biancocelesti che sperano addirittura di averlo a Roma già da lunedì. La situazione Acerbi invece non è così delineata, ma in questo caso è la Lazio che vorrebbe darlo via proprio per far spazio a Romagnoli, anche sotto il punto di vista dell’ingaggio. Ragion per cui potrebbe avvenire uno scambio proprio tra i due, con Acerbi che farebbe ritorno al Milan e potrebbe prendere il posto di Romagnoli come riserva di lusso. Il giocatore gradisce la destinazione, ma questa volta la situazione non è così delineata come la precedente, anche se si potrebbe sbloccare e definire molto velocemente.