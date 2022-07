Calciomercato Salernitana: doppio colpo importante in arrivo? Scopriamo i nomi

La Salernitana prova a fare il colpaccio e se ce fosse la possibilità m, ne vorrebbe fare addirittura due. Stiamo parlando di centravanti, e che centravanti. I nomi nuovi che vengono accostati alla squadra campana sono niente di meno che quelli di Krzysztof Piatek e di Filip Djuricic. Dopo essere smufata la trattativa con Dia che sembrava in una fase molto avanzata, la dirigenza della Salernitana punta a prendere almeno uno dei due giocatore citati.

I nuovi nomi del mercato della Salernitana, due attaccanti

Piatek e Djuricic non hanno bisogno di presentazioni, soprattutto per quanto riguarda il campionato italiano. Sono due profili di esperienza e di sicuro rendimento, che si integrerebbero al meglio nei dettami tecnici di Nicola. Piatek è attualmente di proprietà dell’Herta Berlino che però lo ha messo sul mercato. Il giocatore da gennaio scorso ha militato nella Fiorentina dove è partito bene per poi scendere di rendimento. Djuricic dopo anni al Sassuolo ora è svincolato, per cui quale occasione migliore? Potrebbe essere il giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco che tanto piace agli allenatori. Sinceramente sarebbero due super acquisti, difficile arrivare ad entrambi, ma anche se ne arrivasse uno solo sarebbe importante. I tifosi della Salernitana dopo la delusione Dia sperano in questi nomi nuovi che porta in dote il calciomercato.