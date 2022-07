Calciomercato Torino: dal Sassuolo in arrivo un trequartista, ecco chi è

Il 4 luglio, per chi non lo sapesse lunedì prossimo, inizierà il ritiro precampionato del Torino e Juric lo vorrebbe cominciare con più carne al fuoco possibile. Ragion per cui la caccia al trequartista iniziata già da un pò, sembra essere arrivata verso la conclusione. Individuato dal Sassuolo il profilo giusto: Filip Djuricic, trequartista serbo di 30 anni e in Italia già da molto tempo. Svincolato dal Sassuolo, potrebbe arrivare in maglia granata a parametro zero. La trattativa nelle ultime ore ha preso un’impennata notevole e addirittura si potrebbe concludere prima dell’inizio del ritiro del Torino.

L’offerta del Torino a Djuricic

Il Torino offre a Filip Djuricic un contratto da 1,2 milioni di euro, una valutazione che dovrebbe essere gradita al giocatore, che ancora non ha fatto una controproposta insieme al suo entourage. Al serbo queste condizioni dovrebbero bastare o al massimo potrebbe chiedere poco di più. Le parti sono molto vicine e questo è un ottimo punto di partenza. Giocatore che piace molto a mister Juric che potrebbe impiegarlo da trequartista, come spesso è stato impiegato nelle ultime stagioni o da punta, vista la sua duttilità. Sarebbe il primo acquisto del Torino e chissà, addirittura potrebbe iniziare direttamente lunedì la preparazione con la squadra.