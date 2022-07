Il Milan dovrà fare attenzione al suo giovane talento portoghese, il Chelsea su Leao, pronti a portarlo a Londra. I rossoneri hanno ripreso a lavorare in vista della nuova stagione, al gruppo si è unito anche il giovane talento Rafael Leao, diventato anche uno dei più desiderati sul mercato.

Chelsea su Leao, massima allerta al Milan

A Londra si prova a ricostruire una grande realtà dopo un anno non tra i migliori vissuti. Soprattutto dopo il cambio di società e l’addio a diversi giocatori importanti. La ricostruzione prevede diversi sondaggi, tra i quali è stato inserito anche il giocatore del Milan, Rafael Leao. Il 23enne di origini portoghesi sonda il rinnovo con i rossoneri, ma il Chelsea vorrebbe provare a incunearsi tra la trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel 2024 e che vede ancora distanti il portoghese e il Milan.

Non sembrano esserci grandi preoccupazioni in casa Milan, anche perché l’ex Lilla è blindato da una clausola di 150 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe approfittare delle difficoltà a trovare una giusta intesa per l’ingaggio. Leao potrebbe guadagnare molto più di quanto offrono i lombardi.

Effettivamente Leao sa di poter aspirare a guadagni nettamente superiori e senza voler forzare la mano ha però deciso di prendere tempo con i rossoneri. La sua attesa potrebbe tuttavia favorire l’inserimento di top club europei, soprattutto i Blues, che inevitabilmente hanno messo gli occhi su uno dei giocatori più forti in circolazione.