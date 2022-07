Amichevoli estive, dove vedere Colonia-Milan tv e streaming gratis: Sky o Sportitalia?

DOVE VEDERE COLONIA MILAN IN TV E IN STREAMING GRATIS – In questo inizio della nuova stagione, tutte le squadre del nostro campionato si preparano per arrivare al top della condizione per la prima giornata di Serie A. Le prime amichevoli servono a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti a livello fisico al momento dell’avvio del campionato. Domenica, il Milan affronterà i tedeschi del Colonia: ecco tutte le informazioni su dove vedere Colonia-Milan in tv e in streaming.

Quando si gioca Colonia-Milan: data del match amichevole

Colonia-Milan si disputerà sabato 16 luglio 2022 alle ore 19.

Dove vedere Colonia-Milan amichevole 16 luglio 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Colonia-Milan, prevista per il 16 luglio 2022 e valida come amichevole pre-campionato, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, come tutte le future amichevoli della squadra rossonera. La gara dunque sarà visibile sia sul canale 60 del DTT, sia in streaming gratis sul sito di Sportitalia.