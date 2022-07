Dove vedere Italia Francia femminile Europei di Calcio: streaming e diretta TV

Ecco dove vedere il debutto della nazionale di calcio agli Europei, Italia-Francia femminile si giocherà domenica 10 Luglio alle ore 21:00 a Rotherham in Inghilterra. La nostra nazionale femminile è stata inserita nel gruppo D e dovrà vedersela contro la Francia all’esordio e poi con le ragazze islandesi e infine con il Belgio nell’ultima gara del girone di qualificazione. Questo il dettaglio delle gare delle azzurre:

Gruppo D: Francia – ITALIA (21:00, Rotherham)

(21:00, Rotherham) Gruppo D: ITALIA – Islanda (18:00, Manchester)

– Islanda (18:00, Manchester) Gruppo D: ITALIA – Belgio (21:00, Manchester)

Un girone tutt’altro che semplice, ma nell’ambiente azzurro c’è grande ottimismo per provare a centrare almeno la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Per accedere al turno successivo è necessario arrivare almeno seconde nel girone D.

Italia-Francia femminile, dove vedere l’esordio delle azzurre nel Campionato Europeo

La gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai e sarà possibile seguirla in HD su Rai 1. E’ possibile seguire il match d’esordio dell’Europeo Femminile anche in streaming attraverso il servizio RaiPlay sul sito www.raiplay.it.



Tutte le partite degli Europei femminili sono trasmesse in diretta tv e streaming anche da Sky Sport: Italia – Francia sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canale 201 e 203 della piattaforma) e su Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW.

Finalmente un pò di calcio giocato in attesa che il calciomercato lasci spazio al ritorno della nuova stagione.