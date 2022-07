Dove vedere Roma-Portimonense streaming e diretta Tv, Sky o Dazn?

In Portogallo, terra del tecnico Mourinho, si svolge il ritiro estivo della Roma. I giallorossi sono arrivati in terra lusitana il 12 luglio, facendo di Albufeira, nell’Algarve, la propria casa. La Roma resterà in Portogallo fino al 23 luglio disputando ben quattro amichevoli. Dopo l’avventura lusitana, i giallorossi torneranno nella Capitale prima di ripartire il 29 luglio, per l’amichevole in Israele contro il Tottenham di Antonio Conte.

Roma-Portimonense: la presentazione del match

Sabato 16 luglio, alle ore 20:00, la Roma affronterà in amichevole il Portimonense, club di Primeira Liga, massima serie del campionato portoghese. Le due compagini si sfideranno allo stadio Municipal di Albufeira. Per i giallorossi si tratta della seconda amichevole estiva, dopo la sfida contro il Sunderland, terminata con il risultato di 2-0 per la squadra di Mourinho.

Il terzo appuntamento è in programma il 19 luglio, stavolta all’Estadio Algarve di Faro contro lo Sporting Clube de Portugal. L’ultimo match in Portogallo verrà disputato il 23 luglio contro il Nizza, di nuovo all’Estadio Municipal de Albufeira.

Roma-Portimonense streaming e diretta Tv

Roma-Portimonense verrà trasmessa in diretta da DAZN, sarà quindi possibile vederla su una smart tv o collegando il televisore di casa tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Lo streaming di Roma-Portimonense sarà disponibile sull’app di DAZN per smartphone e tablet: per seguire l’evento bisognerà registrarsi e attivare l’abbonamento.