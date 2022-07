Procede tutto velocemente, dopo il “Sì” di Dybala alla Roma, è già in Portogallo per le visite mediche l’attaccante. Tutto deciso in una notte, ora è tutto pronto per le visite mediche per poi raggiungere la squadra e Mourinho.

Dybala alla Roma, è già in Portogallo per le visite mediche l’argentino

Il volo privato, con a bordo l’attaccante argentino, i Friedkin e Tiago Pinto è sbarcato alle 11.35 all’aeroporto di Faro, in Portogallo. Adesso lo spostamento con un van verso Albufeira, dove tutto il team è in ritiro per la preparazione della stagione, che a breve comincerà.

Le visite mediche verranno eseguite in una clinica privata, così come riporta Corriere dello Sport.

Paulo Dybala, appena sbarcato in Portogallo, ha dichiarato: “Sono molto contento di essere qui alla Roma – alla domanda se indosserà la maglia numero 10, ha risposto: “Se indosserò la maglia numero 10? Sorpresa”.

Atterrato in Portogallo, lo step successivo è quello delle visite mediche. In seguito la Joya si sposterà nel resort dove alloggia la Roma per incontrare, finalmente, Josè Mourinho e tutta la sua nuova squadra. Qui Dybala avrà modo di firmare il contratto, deciso per un triennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus ad arrivare a sei netti l’anno.