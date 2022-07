Il nuovo attaccante della Roma, Paulo Dybala, è appena sbarcato in Portogallo con un jet privato. Il giocatore ha fatto la scelta per il suo futuro e l’ha fatto in una sola notte. E’ fatta per Dybala alla Roma, il numero di maglia dell’argentino non è ancora certo, ma le possibilità sono due.

Dybala alla Roma, il numero di maglia dell’argentino: 7 o 10?

La Joya è pronto a ricominciare da capo in una nuova squadra, il giocatore per farlo ha scelto la Roma di Josè Mourinho. Poche ore fa è partito con i Friedkin con destinazione Portogallo. In questo modo, dopo le visite mediche, potrà unirsi alla squadra e alla preparazione della stagione.

La Roma sta decidendo anche i prossimi step, quindi la presentazione nella capitale ma soprattutto il numero di maglia. L’ipotesi più accreditata è dare al giocatore la maglia numero 10, quella appartenuta, per l’ultima volta, a Francesco Totti.

Non solo la Numero 10, ci sarebbe anche un’altra ipotesi, cosa rilanciata anche da qualche tifoso sul web: consegnare a Pellegrini, che romano e romanista, la maglia numero dieci e dare a Dybala la 7 del capitano della Roma. Sembra una proposta difficile,sicuramente, ma non improbabile. Di certo la 10 a Dybala è la soluzione perfetta anche per un discorso commerciale.