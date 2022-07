Dybala alla Roma, rifiuta la 10 di Totti: ecco quale numero di maglia ha scelto

Grande entusiasmo per l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma; rifiuta la 10 di Totti e sceglie subito un altro numero di maglia, . L’ex attaccante della Juventus poteva scegliere di indossare la maglia numero 10, appartenuta per l’ultima volta a Totti, ma ha preferito di no.

Dybala alla Roma, rifiuta la 10 di Totti: presa la 21

Settimane intense per l’attaccante argentino, un susseguirsi di offerte negli ultimi 18 giorni, quelli passati dalla scadenza di contratto con i bianconeri, alla fine ha scelto la Roma. Non solo la squadra, la “Joya” doveva scegliere anche il numero di maglia. Il giocatore ha deciso per la 21, come ha chiesto appena arrivato ieri in Portogallo, la stessa che aveva alla Juventus. In realtà quel numero non era disponibile, deve ringraziare Matic che gliel’ha lasciata dopo averla presa pochi giorni fa, appena arrivato alla Roma.

E’ stato Josè Mourinho a chiedere a Matic di cedere la sua 21 al neo arrivato. Il centrocampista slovacco, passato alla Roma dal Manchester United, non ha avuto problemi; senza alcuna difficoltà o dispiacere, ha ceduto la 21 a Dybala e ha cambiato numero, ha preso la 8. Totti sarebbe stato contento se la sua maglia l’avesse presa Dybala, così come aveva dichiarato in una passata intervista. Sulla scelta della maglia, Dybala, che ha rifiutato la 10, ha dichiarato: “Devo meritarla la maglia di Totti”.