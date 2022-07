Kessie Barcellona, prime parole: “Qui darò il massimo, sono grato”. L’ex attaccante rossonero diventerà domani un nuovo giocatore dei blaugrana dopo l’esperienza in Serie A. Le sue prime parole da giocatore del Barcellona.

L’ivoriano Franck Kessie è arrivato a Barcellona, per iniziare la sua nuova avventura come giocatore dei blaugrana. Domani il ragazzo firmerà il contratto che lo legherà al club per 4 anni a 6,5 milioni di euro a stagione, ma intanto ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del club spagnolo.

Kessie Barcellona, le prime parole da giocatore blaugrana

Franck Kessie's first words upon arriving in Barcelona! pic.twitter.com/LGh8ipdxGy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2022

Quetse le prime parole dell’ivoriano Franck Kessie, arrivato alla corte dei blaugrana: “E’ una stupenda chance, il Barcellona è una grandissima formazione e sono molto contento di essere qui. Quando un super tecnico come Xavi ti telefona, che è stato un impareggiabile giocatore, vedi che tutti i tuoi sforzi valgono la pena. Sono un ragazzo che lavora duramente e dà tutto quello che ha in campo per conquistare trofei. Il tecnico saprà collocarmi nella posizione che più mi si addice per aiutare i compagni. Yaya Tourè? Il mio idolo. Ho giocato insieme a lui in nazionale e desidero fare una carriera buona come la sua“.