La Juventus insiste su Mertens ma preoccupa l’età…

JUVENTUS MERTENS – Secondo quanto riportato nella giornata di oggi dal quotidiano torinese Tuttosport, Dries Mertens sarebbe un grande colpo per la Juventus, ma ci sono delle valutazioni approfondite da fare in merito: “Sotto il profilo squisitamente tecnico è un elemento funzionale (punta esterna ma anche centravanti atipico), ha esperienza da vendere e il cartellino non costa. Gli aspetti che indeboliscono l’operazione possibile sono di altra natura: l’età di Mertens, 35 anni, è in controtendenza con la politica bianconera che spinge verso affari di prospettiva (con eccellenti eccezioni come Di María) e il legame indissolubile con Napoli rende il tutto più complesso“.

Come riportato dal sito di Torino, quello di Mertens non sarebbe il primo nome ad approdare in bianconero in età avanzata. A rendere però, l’operazione ancora più difficoltosa ci sarebbe appunto l’ostacolo “Napoli”. I nove lunghi anni passati nella città partenopea lo hanno reso l’uomo e il giocatore che è oggi. Difficile tradire il cuore dei suoi ex tifosi.