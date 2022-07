A Milano si ha voglia di continuare a cavalcare l’onda del successo e della vittoria, così i rossoneri si affidano a Paolo Maldini e al suo staff. L’ambizioso mercato del Milan conta numerosi nomi importanti sul taccuino dei dirigenti, i quali lavoreranno intensamente per chiudere trattative di valore.

L’ambizioso mercato del Milan: da Ziyech a Dybala

Il Milan ha progetti molto ambiziosi per il prossimo anno. Il ds Paolo Maldini, che ha recentemente prolungato il suo contratto con la rosa rossonera, ora sta lavorando per dare forma a un mercato atto a potenziare l’organico con un occhio particolare alla Champions League. L’ex capitano del Diavolo, insieme al suo braccio destro, Massara, stanno lavorando su diversi trattative.

Nelle ultime ore si è parlato molto di Ziyech, il suo arrivo potrebbe completare il reparto offensivo, ma non sarà semplice portarlo via dal Chelsea. C’è poi lo svincolato più desiderato d’Europa, che ancora non trova una “fissa dimora” per il futuro: Paulo Dybala. Nonostante l’argentino seduca anche la dirigenza sportiva del Milan, l’ex Juve è vicino all’Inter. Poi ci sarebbe anche Noa Lang, punta a diventare il prossimo acquisto rossonero, anche se l’Arsenal darà filo dai torcere agli italiani.

Per finire, ma non per minor importanza, i rossoneri sono interessati anche a tre giocatori del Paris Saint-Germain. Nello specifico, si tratta del trio composto da Abdou Diallo (26 anni), Thilo Kehrer (25 anni) e Julian Draxler (28 anni). Tre nomi di cui sentiremo parlare molto sul mercato nei prossimi giorni.