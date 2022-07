Milan: Ibrahimovic vuole il rinnovo e fa un post sui social

Zlatan Ibrahimovic a ottobre compirà 41 anni, ma non ha la minima intenzione di pensare ad un ritiro dal calcio giocato. Reduce dall’operazione al ginocchio, lo svedese dovrà comunque restare fermo ai box almeno fino a gennaio, ma tutto ciò non scalfisce la sua voglia di rinnovo con il Milan. Tanto è vero che nelle prossime settimane incontrerà Maldini e Massara per parlare del…suo futuro!…e non da dirigente, da calciatore ancora con la C maiuscola. Vedremo a cosa porterà questo incontro, nel frattempo Ibra grida la voglia di calcio nei suoi profili social.

Ecco cosa ha postato Ibrahimovic sui social

Sui social network, in particolare sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha postato una frase ad effetto che non lascia scampo a fraintendimenti: “Il tempo è dalla mia parte”. Come dichiarato più di una volta e anche di recente, Ibrahimovic non ha intenzione di smettere e il post ne è un chiaro indizio, se ancora ce ne fosse bisogno. Ecco una delle sue ultime dichiarazioni a rinforzare il concetto: “Molti ex giocatori alla mia età se ne stanno sul divano a fumare il sigaro. Io invece no”. Alla fine come dargli torto, anche quest’anno ha chiuso la stagione con l’ennesimo scudetto e con un discorso da brividi nello spogliatoio di Reggio Emilia. Ibrahimovic, campione indiscusso. Allungargli il contratto non sarebbe mai uno sbaglio.