Il Manchester United piomba sul perno difensivo del Milan e Maldini…

Paolo Maldini ha le idee chiare, come quando era in campo con la sua maglia numero 3. Da difensore a difensore, stavolta non si tratta di un terzino, ma di un centrale difensivo. Il suo nome e cognome: Fikayo Tomori, che dovrebbe rappresentare il presente e il futuro del Milan. Su di lui è piombato con notevole interesse il Manchester United, che avrebbe l’idea di riportarlo in Premier, campionato che conosce bene in quanto Tomori è arrivato al Milan proprio via Chelsea. Ma tutto ciò non collima con le idee della società rossonera che è pronta ad un rinnovo del contratto per il giocatore, che dovrebbe firmare senza grandi intoppi.

Tomori, il rinnovo con il Milan e le sirene inglesi.

Maldini e Massara nei prossimi giorni proporranno il rinnovo del contratto a Fikayo Tomori fino al 2025, con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Il centrale inglese, arrivato al Milan senza troppo clamore, in un anno e mezzo è diventato un perno insostituibile della difesa e ha dimostrato anche un grande attaccamento verso i colori rossoneri, ragion per cui non dovremmo avere sorprese. Tra Tomori e il rinnovo sta cercando di entrare il Manchester United che vorrebbe quantomento provare a intavolare una trattativa per il difensore. Il Milan la respingerà al mittente, il giocatore…anche!