Probabili formazioni amichevole Lazio-Genoa: le scelte di Sarri e Blessin

Mercoledì 27 luglio alle ore 18:00 a Grassau, in Baviera, si giocherà a porte chiuse la sfida amichevole tra Lazio e Genoa. La formazione biancoceleste, dopo la vittoria contro ND Primorje per 4-0, alzerà l’asticella confrontandosi con un club di Serie B, ma che fino a qualche mese fa era impegnato nella lotta salvezza in Serie A. La formazione rossoblù invece, dopo la sconfitta per 1-o contro il Mallorca, dovrà trovare la miglior condizione per lottare sin da subito per ritornare in Serie A. Dopo aver parlato di dove vedere l’amichevole Lazio Genoa, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto per il primo vero test dei due club.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

Ecco di seguito le probabili scelte di Maurizio Sarri e Alexander Blessin per il match amichevole tra Lazio e Genoa:

LAZIO (4-3-3): Luis Maximiano; Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Patric, Adam Marusic; Marcos Antonio, Luis Alberto, Sergej Milinkovic Savic; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri

GENOA (4-2-3-1): Josep Martinez; Silvan Hefti, Alessandro Vogliacco, Mattia Bani, Marko Pajac; Albert Gudmundsson, Morten Frendrup, Milan Badelj, Manolo Portanova; Caleb Ekuba, Massimo Coda. All. Alexander Blessin