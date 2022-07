Roma-Nizza, streaming e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole

Sabato 23 luglio alle ore 20 all’Estadio Municipal di Albufeira (Portogallo) si disputerà il match amichevole Roma-Nizza, con i giallorossi che martedì scorso sono usciti sconfitte per 3-2 dalla sfida contro i lusitani dello Sporting Lisbona.

La gara contro la squadra francese dovrebbe vedere l’esordio (presumibilmente nel corso del secondo tempo) del neo acquisto Paulo Dybala che ha scelto la maglia numero 21; ricordiamo che il debutto in campionato per i capitolini avverrà domenica 14 agosto (ore 20.45) allo stadio Arechi contro la Salernitana, mentre il Nizza esordirà in Ligue 1, il 7 agosto sul campo del Tolosa.

Roma-Nizza, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Felix.

NIZZA (4-4-2): Boulhendi; Atal, Daniliuc, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahyane; Claude-Maurice, Brahimi.

Dove vedere Roma-Nizza in tv e streaming

L'amichevole Roma-Nizza sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e il commento tecnico dell'ex calciatore Alessandro Budel.



Sporting Lisbona-Roma 3-2: gli highlights