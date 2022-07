Svincolati di lusso: i migliori calciatori a parametro zero

Al 30 giugno tanti calciatori di qualità e d’esperienza, a seguito della naturale scadenza del contratto, si sono liberati dai propri club di appartenenza a parametro zero. Ora, sono in cerca di sistemazione e di una nuova avventura nel mondo del calcio.

Si tratta di un’opportunità che fa spesso comodo non soltanto ai piccoli club, ma anche alle big del nostro campionato e a quelle dei maggiori campionati europei. Alcuni hanno già trovato una nuova squadra di destinazione: si pensi alla Juventus che ha praticamente chiuso per Pogba e Di Maria o alla Roma di Mourinho che si è aggiudicata l’esperto Matic a centrocampo o ancora la Salernitana che ha acquistato il giovane attaccante Erik Botheim.

Insomma, sono tanti i giocatori italiani e non rimasti senza contratto, che aspettano una chiamata per rimettersi in gioco. Ecco, dunque, gli svincolati di lusso in circolazione.

Svincolati di lusso: ecco i parametro zero più interessanti

Svincolati di lusso: i portieri

Thomas Strakosha (27 anni, ex Lazio)

David Ospina (33 anni, ex Napoli)

Sergio Asenjo (33 anni, ex Villareal)

Salvatore Sirigu (35 anni, ex Genoa)

Loris Karius (29 anni, ex Union Berlino)

Sergio Romero (35 anni, ex Venezia)

Pepe Reina (39 anni, ex Lazio)

Berke Ozer (22 anni, ex Fenerbache)

Svincolati di lusso: i difensori

Alessio Romagnoli (27 anni, ex Milan)

Marcelo (34 anni, ex Real Madrid)

Chancel Mbemba (27 anni, ex Porto)

Jason Denayer (27 anni, ex Olympique Lione)

Serge Aurier (29 anni, ex PSG)

Djibril Sidibé (29 anni, ex Monaco)

Dan-Axel Zagadou (23 anni, ex Borussia Dortmund)

John Anthony Brooks (29 anni, ex Wolfsburg)

Yaroslav Rakitskyi (32 anni, ex Zenit San Pietroburgo)

Nicolas N’Koulou (32 anni, ex Watford)

Riechedly Bazoer (25 anni, ex Vitesse)

Domagoj Vida (33 anni, Besiktas)

Faouzi Ghoulam (31 anni, ex Napoli)

Eliaquim Mangala (31 anni, ex Saint-Etienne)

Fabrizio Angileri (28 anni, ex River Plate)

Dani Alves (39 anni, ex Barcellona)

Mateo Musacchio (31 anni, ex Lazio)

Kevin Malcuit (30 anni, ex Napoli)

Miguel Trauco (29 anni, ex Saint-Etienne)

Sergio Escudero (32 anni, ex Granada)

Sidnei (32 anni, ex Goias)

Luca Ceppitelli (32 anni, ex Cagliari)

Marvin Zeegelaar (31 anni, ex Udinese)

Svincolati di lusso: i centrocampisti

Christian Eriksen (30 anni, ex Brentford)

Jesse Lingard (29 anni, ex Manchester United)

Florian Grillitsch (26 anni, ex Hoffenheim)

Isco (30 anni, ex Real Madrid)

Xeka (27 anni, ex Lilla)

Jean Michael Seri (30 anni, ex Fulham)

Filip Djuricic (30 anni, ex Sassuolo)

Adama Traorè (27 anni, ex Wolverhampton)

Jean Paul Boetius (28 anni, ex Mainz)

Farid Boulaya (29 anni, ex Metz)

Matias Vecino (30 anni, ex Inter)

Alex Teixeira (32 anni, ex Besiktas)

Juan Mata (34 anni, ex Manchester United)

Cesc Fabregas (35 anni, ex Monaco)

Ryad Boudebouz (32 anni, ex Saint-Etienne)

Simon Gustafson (27 anni, ex Cremonese)

Fabian Delph (32 anni, ex Everton)

Gaston Ramirez (31 anni, ex Monza)

Adem Ljajic (30 anni, ex Besiktas)

Alan Dzagoev (32 anni, ex CSKA Mosca)

Albin Ekdal (32 anni, ex Sampdoria)

Eliel Peretz (25 anni, ex Venezia)

Svincolati di lusso: gli attaccanti

Paulo Dybala (28 anni, ex Juventus)

Ousmane Dembelé (25 anni, ex Barcellona)

Andrea Belotti (28 anni, ex Torino)

Edinson Cavani (35 anni, ex PSG)

Dries Mertens (35 anni, ex Napoli)

Diego Costa (33 anni, ex Atletico Mineiro)

Adnan Januzaj (27 anni, ex Real Sociedad)

Federico Bernardeschi (28 anni, ex Juventus)

Luis Suarez (35 anni, ex Atletico Madrid)

Jordan Larsson (25 anni, ex AIK)

Lys Mousset (26 anni, ex Salernitana)

Artem Dzyuba (33 anni, ex Zenit San Pietroburgo)

Oscar Estupinan (25 anni, ex Villareal)

Keita Balde (27 anni, ex Cagliari)

Andriy Yarmolenko (32 anni, ex West Ham)

Sofiane Feghouli (32 anni, ex Galatasaray)

Ishak Belfodil (30 anni, ex Herta Berlino)

Carlos Bacca (35 anni, ex Granada)

José Callejon (35 anni, ex Fiorentina)