Torino-Eintracht, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo Hofmaninger Stadion di Bad Wimsbach (Austria) si disputerà l’amichevole tra Torino-Eintracht, con i granata di mister Ivan Juric al primo test estivo. Dopo la sfida contro i tedeschi la squadra piemontese disputerà altre quattro partite, prima del debutto in Coppa Italia che avverrà sabato 6 agosto (ore 21.15) contro la vincente di Palermo-Reggiana.

Questo odierno sarà subito un test importante visto che la squadra di Francoforte lo scorso 18 maggio ha vinto l’Europa League sconfiggendo gli scozzesi dei Rangers Glasgow ai calci di rigore e che da settembre sarà impegnato in Champions League.

Torino-Eintracht, probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Berisha; Djidji, Buongiorno, Zima; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Sanabria, Verdi, Pellegri.

EINTRACHT (3-4-2-1): Diant Ramaj; N’Dicka, Tuta, Onguéné; Lenz, Rode, Jakic, Knauff; Alidou, Alario; Muani.

Dove vedere Torino-Eintracht in tv e streaming

L'amichevole Torino-Eintracht sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Il match si potrà veder anche sul sito ufficiale dell'Eintracht: bisognerà registrarsi e acquistare il pass per poter accedere alla visione.

