Calciomercato Torino: arriva dal Marsiglia il sostituto di Brekalo, ecco il nome

Arriva dal Marsiglia il sostituto di Brekalo e ha un nome e un cognome: Nemaja Radonjic, giocatore serbo classe 1996. Radonjic arriva a Torino con il chiaro intento di sostituire Brekalo che ha lasciato il club, e di farlo nel migliore dei modi. Certo non sarà semplice sostituire un giocatore che tanto bene ha fatto lo scorso anno, ma il serbo in arrivo ci proverà. Acquisto che non suscita grande entusiasmo nel popolo granata, ma si tratta comunque di un giocatore che ha militato in squadre come Benfica, Marsiglia e Stella Rossa e vanta più di 30 partite con la nazionale serba. D’altronde anche l’anno scorso verso Brekalo stesso c’erano numerosi dubbi e poi abbiamo visto tutti che campionato che ha fatto.

L’affare Radonjic-Torino nei dettagli

Nemaja Radonjic arriva al Torino via Marsiglia dopo una trattativa condotta a fari spenti tra le due società. Il giocatore, esterno d’attacco, aveva una scadenza di contratto con i francesi datata 2023, cosa che ha facilitato l’inserimento decisivo dei granata. Arriva a Torino con la voglia di rilanciarsi dopo l’ultima sfortunata stagione, giocata in prestito al Benfica, ma costellata di infortuni che ne hanno limitato le presenze in campo. Il paragone e la seguente domanda viene facile: sarà lui il nuovo Brekalo del Torino?