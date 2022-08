Amichevole, dove vedere Juventus-Atletico Madrid: streaming e diretta tv in chiaro?

Domenica 7 agosto, alle ore 20.45, al “Bloomfield Stadium” di Tel Aviv in Israele, si disputerà il match amichevole Juventus-Atletico Madrid. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Atletico Madrid in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo il test in famiglia di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B, i bianconeri di Massimiliano Allegri si apprestano ad affrontare nell’ultimo test precampionato i “colchoneros” del “Cholo” Simone”. La Juventus farà il suo esordio in Serie A lunedì 15 agosto alle 20.45 contro il Sassuolo all’ “Allianz Stadium”; l’Atletico Madrid, invece, in Liga sarà di scena in trasferta contro il Getafe sempre lunedì 15 agosto ma alle ore 19.30.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATLETICO MADRID

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Savic, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Lemar, Carrasco; Correa, Cunha. All. Simeone.

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Juventus-Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.