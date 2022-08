Amichevole, dove vedere Valladolid-Lazio: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 6 agosto, alle ore 20, all’ “Estadio José Zorrilla” di Valladolid, si disputerà il match amichevole Valladolid-Lazio. Prima di scoprire dove vedere Valladolid-Lazio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultimo test amichevole per i biancocelesti di Maurizio Sarri prima dell’esordio in Serie A di domenica 14 agosto alle 18.30 allo stadio “Olimpico” contro il Bologna. Nell’ultimo test precampionato la Lazio ha pareggiato a “reti bianche”contro la nazionale del Qatar.

Segui Valladolid-Lazio su DAZN. Attiva ora.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID-LAZIO

VALLADOLID (4-3-3): Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza; Kike, Aguado, Roque Mesa; Iván Sánchez, Sergio León, Toni Villa.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Dove vedere Valladolid-Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Valladolid-Lazio sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick. Il match, inoltre, sarà visibile anche su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.